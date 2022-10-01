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43 минуты назад

Ани Лорак рассказала об отношениях с Константином Меладзе

Слово и Дело

Певица Ани Лорак высказалась об отношениях с композитором Константином Меладзе в рамках программы «Судьба человека». Интервью было записано несколько лет назад. Лорак тяжело пережила уход от Меладзе. Данная история повлекла за собой череду громких скандалов.

Ани Лорак рассказала об отношениях с Константином Меладзе
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Так, например, вокалистка шокировала поклонников признанием, будто продюсер намекал ей на близкие отношения. Позже она заявила, что зрители ее не так поняли.

«Я не хочу говорить об этих условиях. Скажем так, они лежали в личной плоскости и касались темы "на что ты готов пойти ради популярности, известности"», — сказала звезда.

Исполнительница добавила, что Меладзе многим делал подобные предложения. Более того, некоторые из ее коллег соглашались на эти условия.

Звёзды,Константин Меладзе,
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