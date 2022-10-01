Ани Лорак рассказала об отношениях с Константином Меладзе

Певица Ани Лорак высказалась об отношениях с композитором Константином Меладзе в рамках программы «Судьба человека». Интервью было записано несколько лет назад. Лорак тяжело пережила уход от Меладзе. Данная история повлекла за собой череду громких скандалов.

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Так, например, вокалистка шокировала поклонников признанием, будто продюсер намекал ей на близкие отношения. Позже она заявила, что зрители ее не так поняли.

«Я не хочу говорить об этих условиях. Скажем так, они лежали в личной плоскости и касались темы "на что ты готов пойти ради популярности, известности"», — сказала звезда.