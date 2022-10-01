Что Ани Лорак рассказала об отношениях с Константином Меладзе

Певица Ани Лорак рассказала об отношениях с композитором Константином Меладзе в программе «Судьба человека».

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Так, в записанном несколько лет назад интервью певица рассказала, что уход от продюсера переживала тяжело. После разрыва Лорак и Меладзе в прессе возникла череда громких скандалов.

Тогда Ани Лорак сделала шокирующее заявление о том, что Меладзе намекал ей на личные отношения. Однако позже она рассказала, что ее просто не так поняли.

«Я не хочу говорить об этих условиях. Скажем так, они лежали в личной плоскости и касались темы "на что ты готов пойти ради популярности, известности"», — сказала звезда.

По ее словам, подобные предложения Меладзе делал не только ей. Причем, как она заявила, некоторые ее коллеги на условия соглашались.