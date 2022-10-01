СМИ: Стас Михайлов потратил миллион на липосакцию

За последние годы российский певец Стас Михайлов заметно похорошел и помолодел. Сам артист заявляет, что к хирургическим методам не прибегал и сделал только пересадку волос.

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Однако, по данным издания Super.ru, певец оперировался у знаменитого пластического хирурга Тимура Хайдарова 11 сентября в клинике «Олимп». По словам источника издания, Михайлову сделали липосакцию сразу нескольких зон, "откачав" жир из боков, живота, груди и подбородка. При этом операцию из-за плохих анализов несколько раз переносили.

Super.ru также приводит расценки на подобные операции в клинике. Так, липосакция одной зоны стоит от 70 тысяч рублей. По подсчетам издания, все операции могли стоить Стасу Михайлову почти 1,2 миллиона рублей.