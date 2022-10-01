Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+17° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
2 часа назад

СМИ: Стас Михайлов потратил миллион на липосакцию

Диана Товсепова

За последние годы российский певец Стас Михайлов заметно похорошел и помолодел. Сам артист заявляет, что к хирургическим методам не прибегал и сделал только пересадку волос.

СМИ: Стас Михайлов потратил миллион на липосакцию
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Однако, по данным издания Super.ru, певец оперировался у знаменитого пластического хирурга Тимура Хайдарова 11 сентября в клинике «Олимп». По словам источника издания, Михайлову сделали липосакцию сразу нескольких зон, "откачав" жир из боков, живота, груди и подбородка. При этом операцию из-за плохих анализов несколько раз переносили.

Super.ru также приводит расценки на подобные операции в клинике. Так, липосакция одной зоны стоит от 70 тысяч рублей. По подсчетам издания, все операции могли стоить Стасу Михайлову почти 1,2 миллиона рублей.

Ранее мы писали о том, когда у Бориса Моисеева произошел первый инсульт.

Звёзды,Борис Моисеев,Стас Михайлов,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители