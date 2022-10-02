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3 часа назад

Тиран, абьюзер и опора: все любовники Анастасии Заворотнюк

Popcake.tv

Уже несколько лет Анастасия Заворотнюк сражается с тяжелой и коварной болезнью –раком мозга. Артистка перестала появляться на публике и ведет затворнический образ жизни. Справиться с болезнью ей помогает Петр Чернышев. Этот отважный мужчина появился в жизни Заворотнюк не сразу. До отношений с фигуристом актрисе пришлось пережить серию неудач.

Тиран, абьюзер и опора: все любовники Заворотнюк
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Первый раз она вышла замуж за Олафа Шварцкопфа. Правда, построить длительные отношения не удалось. Они развелись после года совместной жизни. Говорят, что мужчина был невыносим, Настя считала его тираном.

Второй раз Заворотнюк вышла за Дмитрия Стрюкова, от которого даже родила детей. Однако и он оказался настоящим абьюзером. Мужчина сильно ревновал актрису, запрещал ей работать и бил за каждую оплошность. Заворотнюк не стала это терпеть и развелась с тираном.

После него у артистки был рома с Сергеем Жигуновым, партнером по площадке. Ради Заворотнюк он даже развелся со свой женой. Но игра не стоила свеч. Построить семью у них не получилось.

И, наконец, женское счастье Анастасия обрела с Петром Чернышевым. Спортсмен без перерыва трудиться на льду, чтобы заработать любимой на лечение. Он поддерживает ее и делает все, чтобы Заворотнюк чувствовала себя лучше.

Звёзды,Дмитрий Стрюков,Сергей Жигунов,Петр Чернышев,Анастасия Заворотнюк,
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