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2 часа назад

Журналисты выяснили подробности непростого жизненного пути Сати Казановой

Слово и Дело

Выпускница музыкального шоу «Фабрика звезд» Сати Казанова отмечает 45-летие 2 октября. Издание «АиФ» выяснило несколько любопытных фактов из жизни скандальной певицы.

Всплыли подробности из жизни скандальной Сати Казановой
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Во-первых, скандальной Казанову называют из-за ее непростого характера. Известно, что девушка всегда мечтала о сольной карьере, но продюсер решил сделать из нее участницу поп-коллектива «Фабрика». Однако со своими коллегами она часто ругалась и постоянно просила место в центре трио во время выступлений.

С раннего детства Казанова жила весьма бедно и проложила путь «из грязи в князи». Растягивая как можно дольше пачку макарон в захолустной лачуге, девушка мечтала покорить телевидение. И в конце концов это у нее получилось.

Также певица успела побывать замужем за богатым казахским бизнесменом. Правда брак продлился всего три года, а уже в 2017 году Казанова связала себя с итальянским бизнесменом Стефано Тиоццо, с которым счастлива по сей день.

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