Всплыли подробности из жизни скандальной Сати Казановой

Выпускница музыкального шоу «Фабрика звезд» Сати Казанова отмечает 45-летие 2 октября. Издание «АиФ» выяснило несколько любопытных фактов из жизни скандальной певицы.

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Во-первых, скандальной Казанову называют из-за ее непростого характера. Известно, что девушка всегда мечтала о сольной карьере, но продюсер решил сделать из нее участницу поп-коллектива «Фабрика». Однако со своими коллегами она часто ругалась и постоянно просила место в центре трио во время выступлений.

С раннего детства Казанова жила весьма бедно и проложила путь «из грязи в князи». Растягивая как можно дольше пачку макарон в захолустной лачуге, девушка мечтала покорить телевидение. И в конце концов это у нее получилось.