$10 тыс. за эскорт: всплыла переписка, уличающая Бородину

Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев обвинил Ксению Бородину в измене экс-супругу Курбану Омарову. По словам шоу-мена, телеведущая подрабатывала эскортницей, будучи в браке.

В своем Telegram-канале Рустам опубликовал переписку с предпринимателем, который заявил, что платил Ксении за интимные услуги. Неизвестный назвал сумму в 10 тысяч долларов.

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По словам мужчины, он встречался с Бородиной в 2019 году. На тот момент теледива была замужем за Курбаном Омаровым, что говорит о том, что звезда изменяла супругу.