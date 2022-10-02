$10 тыс. за эскорт: всплыла переписка, уличающая Бородину

Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев обвинил Ксению Бородину в измене экс-супругу Курбану Омарову. По словам шоу-мена, телеведущая подрабатывала эскортницей, будучи в браке.
В своем Telegram-канале Рустам опубликовал переписку с предпринимателем, который заявил, что платил Ксении за интимные услуги. Неизвестный назвал сумму в 10 тысяч долларов.
По словам мужчины, он встречался с Бородиной в 2019 году. На тот момент теледива была замужем за Курбаном Омаровым, что говорит о том, что звезда изменяла супругу.
Ранее мы писали о том, что Бородина рассказала, что делал Омаров, пока она была на работе.