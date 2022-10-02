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1 час назад

$10 тыс. за эскорт: всплыла переписка, уличающая Ксению Бородину

Катерина Саломе

Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев обвинил Ксению Бородину в измене экс-супругу Курбану Омарову. По словам шоу-мена, телеведущая подрабатывала эскортницей, будучи в браке.

$10 тыс. за эскорт: всплыла переписка, уличающая Бородину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В своем Telegram-канале Рустам опубликовал переписку с предпринимателем, который заявил, что платил Ксении за интимные услуги. Неизвестный назвал сумму в 10 тысяч долларов.

t.me/solncevrustam

По словам мужчины, он встречался с Бородиной в 2019 году. На тот момент теледива была замужем за Курбаном Омаровым, что говорит о том, что звезда изменяла супругу.

Ранее мы писали о том, что Бородина рассказала, что делал Омаров, пока она была на работе.

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