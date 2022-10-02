Хадид посмеялась над обвинениями, что она морила дочерей голодом

Мать супермоделей Джиджи и Беллы Хадид Иоланда иронически ответила на распространившиеся в TikTok обвинения в том, что она не давала дочерям в детстве есть досыта. Об этом сообщает Daily Mail.

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Иоланда Хадид сделала публикацию после того, как в соцсети стала набирать популярность нарезка из старого реалити-шоу "Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз", в котором принимала участие мать Джиджи и Беллы Хадид в то время, когда старшая из девочек начинала модельную карьеру. По ролику можно сделать вывод, что Иоланда Хадид серьезно ограничивала ее в потреблении калорий.

Так, когда в одном из эпизодов Джиджи пожаловалась на то, что чувствует слабость, поскольку съела не больше половины миндального ореха, мать посоветовала ей съесть два орешка и очень долго их прожевывать.