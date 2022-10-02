Звезда сериала «Папины дочки» показала фигуру после родов

Известная актриса, звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова показала фигуру через год после рождения сына. Снимками с фотосессии артистка поделилась в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).
«Тепла нам», — подписала свой пост Арзамасова, опубликовав на своей странице несколько фотографий в летнем образе с оголенным животом.
Фолловеры восхитились фигурой молодой артистки. «Ого, родившая мамочка! Да вы божественно красивая, Лиза», «Худышка, а пресс какой. Даже завидую», «Как вы так быстро вернулись в форму? Прекрасная фигура, моя мечта», — написали подписчики.