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1 час назад

«Я случайно увидела билборд»: Нюша рассказала историю выбора имени для сына

Вечерняя Москваиещё 2

В декабре 2021 года в семье певицы Нюши Шурочкиной и ее супруга Игоря Сивова случилось пополнение — у них родился сын. Исполнительница рассказала, как проходил процесс выбора имени для будущего наследника.

Нюша рассказала историю выбора имени для сына
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По ее словам, изначально они остановились на двух вариантах — Соломон и Саффрон. Однако долгое время не могли выбрать. Окончательное решение было принято за день до рождения сына во время встречи с подругой.

— Накануне появления малыша на свет мы должны были встретиться с подругой и перепутали адрес, приехали не туда. Шли по открытому торговому центру, где я случайно увидела билборд, на котором было написано «Сафрон». Наша семья обращает внимание на знаки. Мы с мужем решили, что сомнений быть не может. Сын будет носить имя Саффрон, — цитирует певицу Пятый канал.

В Сети обсуждают возможный развод Нюши с главным советником лидера Международной федерации студенческого спорта Игорем Сивовым после ее откровений на тему произошедшей измены. Артистка уверена, что у них с супругом получится извлечь из кризиса правильные выводы и сохранить отношения.

Звёзды,Игорь Сивов,
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