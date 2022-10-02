Певица Слава прокомментировала слухи о разводе

Певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, прокомментировала слухи о разводе с мужем Анатолием Данилицким. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Поклонники артистки заметили, что супруг перестал появляться с певицей на публике. Слава это объяснила тем, что ее муж уехал в длительную командировку.
Кроме этого, артистка отметила, что хоть немного личного должно все же оставаться не публичным:
"Вы сами знаете, я всегда в соцсетях делюсь и показываю все-все, вплоть до того, чем живу, что ем, где передвигаюсь. Но семью хочу оставить вне поле зрения обсуждений".