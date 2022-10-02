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1 час назад

Певица Слава прокомментировала слухи о разводе

Мария Иглина

Певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, прокомментировала слухи о разводе с мужем Анатолием Данилицким. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Певица Слава прокомментировала слухи о разводе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поклонники артистки заметили, что супруг перестал появляться с певицей на публике. Слава это объяснила тем, что ее муж уехал в длительную командировку.

Кроме этого, артистка отметила, что хоть немного личного должно все же оставаться не публичным:

"Вы сами знаете, я всегда в соцсетях делюсь и показываю все-все, вплоть до того, чем живу, что ем, где передвигаюсь. Но семью хочу оставить вне поле зрения обсуждений".

Ранее певица Слава рассказала о внешности российских звезд.

Звёзды,Анастасия Сланевская,
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