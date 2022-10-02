Экс-солистка группы t.A.T.u призналась в проблемах со здоровьем

«У меня случались голодные обмороки, болел желудок, а потом вырос камень в желчном пузыре, который в 20 лет мне удалили вместе с желчным. Как только я поняла, что здоровью грозит беда, взялась за голову и начала нормально питаться», — объяснила Катина.