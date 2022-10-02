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3 часа назад

Экс-солистка группы t.A.T.u призналась в проблемах со здоровьем из-за диет

Мослента

В проблемах со здоровьем из-за изнурительных диет во время пика популярности группы призналась AIF.ru экс-солистка группы t.A.T.u Елена Катина.

Экс-солистка группы t.A.T.u призналась в проблемах со здоровьем
Фото: МослентаМослента

«У меня случались голодные обмороки, болел желудок, а потом вырос камень в желчном пузыре, который в 20 лет мне удалили вместе с желчным. Как только я поняла, что здоровью грозит беда, взялась за голову и начала нормально питаться», — объяснила Катина.

Артистка призвала женщин любить себя в любых состояниях и не доводить свой организм до истощения при помощи строгих методов похудения и голоданий.

Звёзды,Елена Катина,
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