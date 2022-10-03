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2 часа назад

Звезда «Универа» раскрыл секрет счастливого брака

Мослента

Секрет своего счастливого брака раскрыл в интервью с Тeleprogramma.pro звезда сериала «Универ», актер Станислав Ярушин.

Звезда «Универа» раскрыл секрет счастливого брака
Фото: МослентаМослента

«У нас с женой минимум ссор. Да это и не ссоры даже. Скорее, легкое недопонимание, ситуации, которые всегда быстро разрешаются, так как мы оба очень отходчивые», — сказал артист.

Ярушин считает залогом успеха в семейной жизни личные качества супруги. По словам артиста, его жена Алена — женщина умная, мудрая, спокойно относится к специфике его профессии и терпит «творческих тараканов».

Звёзды,Станислав Ярушин,
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