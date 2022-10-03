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1 час назад

Адам Левин впервые вышел на сцену после скандала с изменами

Газета.Ru

Адам Левин впервые вышел на сцену со своей группой Maroon 5 после скандала, и его встретили аплодисментами. Об этом сообщает TMZ.

Адам Левин впервые вышел на сцену после скандала с изменами
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Музыкант выступил на ежегодном гала-концерте Шакила О'Нила по сбору средств «The Event» на арене MGM Grand Garden в Лас-Вегасе. Беременная супруга Левина Бехати Принслу пришла поддержать возлюбленного на фоне распространяющихся слухах о его изменах.

О'Нил поддержал Левина. По словам артиста, скандал с лидером Maroon 5 не касается их сотрудничества. «Он приехал, чтобы помочь детям. В моих глазах он хороший человек», — высказался он.

20 сентября блогерша из Техаса Самнер Строу рассказала об отношениях с Адамом Левиным. Вслед за ней это сделали модель Элисон Роуз, комик Марика и инструктор по йоге Аланна Забель. Каждая из них подтвердила свои слова, показав интимную переписку с исполнителем.

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