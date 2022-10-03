Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+11° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
1 час назад

Бывший жених Лопес высказался о ее свадьбе с Аффлеком

Газета.Ru

Бывший бойфренд Дженнифер Лопес, Алекс Родригес, высказался о ее свадьбе с Беном Аффлеком. Об этом он рассказал в интервью Крису Уоллесу.

Бывший жених Лопес высказался о ее свадьбе с Аффлеком
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Что касается Дженнифер — послушайте, это был хороший опыт. Я желаю ей и ее умным, красивым, чудесным детям всего самого наилучшего. Я сказал бы, что даже рад тому, что так и не стал ее мужем, но вы меня прибьете за такие слова», — высказался Родригес.

51-летняя Лопес разорвала помолвку с Родригесом в апреле 2021 года, а уже в мае отправилась в совместный отпуск со своим экс-избранником

Аффлеком. В августе 2022 года пара поженилась.

Почти сразу после расставания с певицей Дженнифер Лопес 47-летний американский бейсболист Алекс Родригес начал отношения с 25-летней фитнес-тренером Кэтрин Пэджетт. В начале сентября Алекс Родригес расстался с ней. В своем личном блоге он намекнул, что вновь одинок, опубликовав снимок, на котором показал ужин у телевизора. «Ужин на одного… Игра «Янкис», — написал спортсмен.

Звёзды,Алекс Родригес,Крис Уоллес,Дженнифер Лопес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители