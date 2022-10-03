Бывший жених Лопес высказался о ее свадьбе с Аффлеком

«Что касается Дженнифер — послушайте, это был хороший опыт. Я желаю ей и ее умным, красивым, чудесным детям всего самого наилучшего. Я сказал бы, что даже рад тому, что так и не стал ее мужем, но вы меня прибьете за такие слова», — высказался Родригес.