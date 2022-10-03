Джулия Фокс призналась в двух психических расстройствах

Бывшая избранница рэпера Канье Уэста, актриса Джулия Фокс, рассказала, что страдает от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). На ролик в TikTok, в котором Фокс призналась в двух психических расстройствах, обратил внимание сайт Etonline.com.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В видеоролике Фокс отвечала на вопрос поклонника, спросившего о влиянии ментальных особенностей на ее карьеру. «У меня бывают периоды такой большой продуктивности, что я чувствую себя на вершине мира, непобедимой. А иногда просто не могу пошевелиться», — сказала она.