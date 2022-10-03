Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+13° в 
USD 57.57EUR 54.39
Войти в почту
2 часа назад

Актриса Джулия Фокс призналась в двух психических расстройствах

Lenta.ruиещё 1

Бывшая избранница рэпера Канье Уэста, актриса Джулия Фокс, рассказала, что страдает от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). На ролик в TikTok, в котором Фокс призналась в двух психических расстройствах, обратил внимание сайт Etonline.com.

Джулия Фокс призналась в двух психических расстройствах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В видеоролике Фокс отвечала на вопрос поклонника, спросившего о влиянии ментальных особенностей на ее карьеру. «У меня бывают периоды такой большой продуктивности, что я чувствую себя на вершине мира, непобедимой. А иногда просто не могу пошевелиться», — сказала она.

По словам Фокс, ей трудно справляться с дефицитом внимания, сопровождающимся гиперактивностью и импульсивностью, и обсессивно-компульсивным расстройством, из-за которого ее мучают навязчивые идеи. «Я только недавно поняла, что у меня ОКР, — рассказала актриса. — Я пересчитываю про себя количество букв в словах, и всегда хочется, чтобы их было 10».

Звёзды,Джулия Фокс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители