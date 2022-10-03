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4 часа назад

Сальма Хайек снялась в кожаном корсете и полупрозрачном топе

Газета.Ru

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек опубликовала фотографию в кожаном корсете и полупрозрачном топе. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Сальма Хайек снялась в кожаном корсете и полупрозрачном топе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

56-летняя Сальма Хайек устроила съемку в гардеробной дома. На снимках актриса позирует в кожаном корсете, полупрозрачном топе и брюках Balenciaga. Образ она дополнила черными солнечными очками, браслетами и кольцами. Актрисе также сделали легкий макияж с серебряными тенями и нежно розовой помадой.

За несколько часов пост набрал почти 640 тыс. лайков и больше 5 тыс. комментариев. «Роскошная женщина», «Вы выглядите великолепно», «Красивая, как всегда», «Огонь», «Потрясающий образ», «Суперженщина», «Как же повезло твоему мужу», «Очень красивая актриса», «Образ в стиле лучших обложек Vogue», «Богиня», — написали поклонник в комментариях.

Звёзды,Сальма Хайек,
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