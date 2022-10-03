Сальма Хайек снялась в кожаном корсете и полупрозрачном топе

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек опубликовала фотографию в кожаном корсете и полупрозрачном топе. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

56-летняя Сальма Хайек устроила съемку в гардеробной дома. На снимках актриса позирует в кожаном корсете, полупрозрачном топе и брюках Balenciaga. Образ она дополнила черными солнечными очками, браслетами и кольцами. Актрисе также сделали легкий макияж с серебряными тенями и нежно розовой помадой.