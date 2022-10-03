Бледанс, Дакота и другие звезды, которые считали себя гадкими утятами

Ими восхищаются миллионы, их фото печатают на обложках глянцевых журналов, а мужчины готовы совершать ради этих знаменитостей безумные романтические поступки. Но звездные девушки то и дело признаются в интервью, что долгое время считали себя гадкими утятами и комплексовали из-за несоответствия модным стандартам.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Рита Дакота

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После свадьбы Риты и Влада Соколовского многие поклонники отметили, что девушка по-настоящему преобразилась, стала женственной и более привлекательной. Многие даже подозревали, что певица сделала пластическую операцию, но сама Дакота уверяла: она просто смогла полюбит себя.

По словам Риты, всю юность она искренне считала себя некрасивой, но, когда встретила любовь, поменяла отношение к своему телу и лицу. Однако на операции Дакота все же решилась: после рождения дочери она сделала липоскульптурирование, чтобы вернуть плоский живот и кубики пресса.

Тина Канделаки

Телеведущая сейчас абсолютно довольна собой, она советует подписчицам, как приобрести или сохранить спортивную фигуру, выпускает уходовую косметику. Но в юности Тина считала себя слишком полной: она была любимой дочерью в хлебосольной грузинской семье, Тину кормили ее любимыми блюдами, а девушка комплексовала из-за лишних килограммов.

«Только в 25 я впервые надела короткую юбку. Потому что в школе мои попа и ноги, к сожалению, не соответствовали стандартам воздушной гимнастки. А грузинские мужчины, как вы знаете, любят именно таких девочек. Мне очень хотелось надеть короткую юбку и стать такой же воздушной. А приходилось надевать длинную юбку и широкую кофту!» — рассказывала телеведущая.

Эвелина Бледанс

Актриса, фигурой и лицом которой восхищаются тысячи мужчин, незадолго до юбилея призналась, что всю жизнь страдала от заниженной самооценки. Ей казалось, что она выглядит угловатой, у нее слишком большой нос, не самые выразительные глаза.

Эвелина призналась, что сейчас работает над принятием собственной внешности. Она уверена: без этого невозможно выглядеть по-настоящему привлекательной.

Ольга Дроздова

Популярная актриса рассказывала, что в юности столкнулась с акне. Высыпания были настолько сильными, что Ольга не хотела ходить в школу, Она пыталась замазать прыщи тональным кремом и выглядела странно. К тому же, одноклассники постоянно травили будущую знаменитость, однажды ее толкнули на катке, а дверь в квартиру засыпали камнями.

Но свои мечты о кино Дроздова не оставила, а в театральном вузе смогла принять свою внешность.

Ирина Шейк