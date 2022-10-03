Ольга Орлова ответила на слухи о статусе матери-одиночки

Недавно российская певица и телеведущая Ольга Орлова рассказала поклонникам о наступившей беременности. Вокруг этой новости возникло множество слухов. Некоторые из них звезда решила развенчать на своей страничке в одной из социальных сетей.

Ольге задал вопрос один из поклонников. Его интересовало, будет ли воспитывать будущего ребенка Орлова одна или вместе с партнером. В ответ артистка призвала фолловеров не читать слухи о ее личной жизни, а брать информацию из первоисточника.

“Остальное — домыслы тех, кто клепает дешевые статейки для привлечения внимания”, — подчеркнула экс-солистка “Блестящих”.

Также Ольга откровенно рассказала, что мечтала о втором ребенке давно, но пополнение в семье все не случалось. Ее первенцу Артему недавно исполнилось 22 года. Отцом наследника является Александр Карманов, брак с которым распался в 2004 году.

Но Ольга спустя годы вновь открыла свое сердце и вышла замуж – за бизнесмена Валерия. Мечта о ребенке стала их общей, призналась певица. Но реакция некоторых подписчиков на новость о беременности обижает будущую маму:

“...когда я сегодня иногда читаю комментарии типа «поздно», «старая» и т.п. Хочется ответить: если бы вы знали, как долго я к этому шла!”