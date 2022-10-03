Нюша объяснила выбор необычных имен для детей

«Накануне появления малыша на свет мы должны были встретиться с подругой и перепутали адрес, приехали не туда. Шли по открытому торговому центру, где я случайно увидела билборд, на котором было написано "Сафрон". Наша семья обращает внимание на знаки. Мы с мужем решили, что сомнений быть не может. Сын будет носить имя Саффрон», — призналась певица.