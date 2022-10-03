Нюша объяснила выбор необычных имен для детей

Выбор необычных имен для детей объяснила в интервью с Hello певица Нюша (Анна Шурочкина).
«В моей жизни тема необычных имен достаточно актуальна. Я сама яркий тому пример. В этом вопросе у нас с мужем полная идиллия, споров не было. Он тоже любит оригинальность», — сказала артистка.
Нюша отметила, что в отличие от имени дочери, которую после долгих раздумий назвали Серафима-Симба, имя для сына пара выбирала значительно быстрее. Перед рождением девочки родители рассматривали около двадцати вариантов имен, а за неделю до вторых родов остановились на двух вариантах: Саффрон и Соломон.
«Накануне появления малыша на свет мы должны были встретиться с подругой и перепутали адрес, приехали не туда. Шли по открытому торговому центру, где я случайно увидела билборд, на котором было написано "Сафрон". Наша семья обращает внимание на знаки. Мы с мужем решили, что сомнений быть не может. Сын будет носить имя Саффрон», — призналась певица.