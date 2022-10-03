Медведева призналась, почему третий ребенок портит ей жизнь

Актриса и экс-участница проекта Comedy Woman Наталия Медведева стала гостьей студии “Авторадио”. В беседе с ведущими шоу “Поехали” звезда ТНТ рассказала, как изменилась ее жизнь после рождения третьего ребенка.

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Наталия призналась, что растить детей ей помогают муж и няня. Однако это не спасло ее от проблемы, с которой сталкиваются многие родители.

“И все мы не высыпаемся. (...) Я не знаю, это какая-то, знаете, магия,” — рассказала звезда.

Также Наталия посетовала на то, что забота о трех наследниках серьезно вмешивается в ее рабочие планы. Со слов артистки, ей пришлось столкнуться с развенчанием популярного мифа о многодетных семьях.

“Мы думали: "С тремя легче". Нет! Сложнее и сложнее”, — объяснила Наталия.