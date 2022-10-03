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1 час назад

Обесцвеченные брови Кайли Дженнер вызвали споры в сети

Lenta.ruиещё 1

Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер осветлила брови и вызвала споры в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Обесцвеченные брови Кайли Дженнер вызвали споры в сети
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, знаменитость разместила два фото, на которых она позирует с серебряной подставкой для винограда на кровати. При этом на ней надет комплект, состоящий из бюстгальтера и трусов черного цвета, а также высокие кожаные сапоги. На опубликованных кадрах видно, что звезда популярного телешоу решила сменить имидж, обесцветив брови.

Поклонники не оценили новый образ Дженнер, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 8 миллионов лайков. «Боже, твои брови», «Пожалуйста, верни свои настоящие брови», «Бритье или осветление бровей — это новый тренд?», «Почему она с собой это сделала?», «Отличное фото, но ее брови меня пугают», — высказывались они.

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