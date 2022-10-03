Обесцвеченные брови Кайли Дженнер вызвали споры в сети

Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер осветлила брови и вызвала споры в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, знаменитость разместила два фото, на которых она позирует с серебряной подставкой для винограда на кровати. При этом на ней надет комплект, состоящий из бюстгальтера и трусов черного цвета, а также высокие кожаные сапоги. На опубликованных кадрах видно, что звезда популярного телешоу решила сменить имидж, обесцветив брови.