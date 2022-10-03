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2 часа назад

Ивлеева не смогла попасть в храм пенисов в Бангкоке

Газета.Ru

Блогерша Настя Ивлеева в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) пожаловалась, что не попала в храм пенисов, который находится в Бангкоке.

Ивлеева не смогла попасть в храм пенисов в Бангкоке
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам телеведущей, она хотела посетить храм во время отдыха между съемками, однако сильно промокла под дождем. «Хочу к пенисам», — написала она в Stories.

Позже в Telegram-канале Ивлеева рассказала, что через некоторое время все-таки смогла попасть в храм. Она объяснила, что женщины приходят в это место, чтобы попросить благословения на зачатие ребенка.

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