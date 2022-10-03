Почему Брэд Питт и Эмили Ратаковски скрывают свой роман

Слухи о романе Брэда Питта и Эмили Ратаковски появились еще в конце августа, но папарацци до сих пор так и не удалось заснять пару на свидании (хотя некоторые СМИ утверждают, что звезд видели вместе в одном из парижских ресторанов). Почему актер и модель предпочитают скрывать свои отношения, читайте в материале «Рамблера».
Журналисты Page Six рассказали о том, что Брэд боится экс-супругу Анджелину Джоли, которая может окончательно настроить их общих детей против него.
«Последние пару лет Брэд встречается с девушками, но делает это втихую. Он боится, что если у него на личном фронте наметится что-то серьезное, Анджелина станет говорить о нем плохо при детях еще чаще, чем сейчас»,
— сообщил инсайдер порталу. По мнению источников, именно поэтому Питт и Ратаковски не объявят о своих отношениях в ближайшее время.
Напомним, ожесточенная борьба Брэда Питта и Анджелины Джоли за детей развернулась сразу после развода звезд в 2016 году. Недавно актеру одобрили совместную опеку, однако его экс-супруга подала апелляцию и добилась отстранения судьи. После Питт подал прошение об отмене этого решения, после чего актриса выступила с заявлением, намекнув на домашнее насилие в их браке. В беседе с журналистом The Guardian Анджелина заявила, что опасается за безопасность своих детей. При этом она отметила, что не хочет бесконечно выяснять отношения с Питтом:
«Я хочу, чтобы моя семья двигалась вперед, все мы, включая их отца. Я хочу, чтобы мы исцелялись и жили мирно. Мы всегда будем семьей. Как я себя чувствую? Я понимаю, что иногда можно пережить что-то, но не знать, как чувствовать и жить с этим дальше. Так что это больше про открытость. Я действительно пытаюсь снова быть открытым человеком».