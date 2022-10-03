Почему Брэд Питт и Эмили Ратаковски скрывают свой роман

«Я хочу, чтобы моя семья двигалась вперед, все мы, включая их отца. Я хочу, чтобы мы исцелялись и жили мирно. Мы всегда будем семьей. Как я себя чувствую? Я понимаю, что иногда можно пережить что-то, но не знать, как чувствовать и жить с этим дальше. Так что это больше про открытость. Я действительно пытаюсь снова быть открытым человеком».