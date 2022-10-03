50-летний Джаред Лето сменил имидж и удивил фанатов

50-летний вокалист альтернативной группы Thirty Seconds to Mars попал в объектив папарацци во время прогулки на велосипеде в Париже. Артист был одет в водонепроницаемую куртку с капюшоном, из-под которого видны фиолетовые пряди волос. При этом образ Лето был дополнен черными джогерами, оформленными по бокам лампасами (широкая цветная прошивка сбоку по шву вдоль брюк — прим. «Ленты.ру»).

Читатели издания оценили новый имидж музыканта, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Не могу поверить, что ему 50! Покрасился и теперь он выглядит намного моложе», «Я не фанат, но я знаю, что он потрясающий актер и певец, а также очень красивый мужчина. Ему точно наплевать на то, что некоторые завистники думают о его волосах», «Ух, ты! Он просто не стареет!», «Чертовски хорош с таким цветом волос!» — высказывались они.