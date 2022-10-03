Как довести до слез "Реального пацана": VAVAN рассказал правду

VAVAN — певец и актер Владимир Селиванов, который получил широкую известность благодаря роли Вована в сериале "Реальные пацаны". "Рамблер" поговорил с артистом о его музыкальной карьере, воспитании дочери и о том, что может довести его до слез.

Фото: Пресс-служба артиста Пресс-служба артиста

Расскажите о самом смешном или необычном случае со съемок «Реальных пацанов». Были ли у вас конфликты на съемочной площадке?

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Как и в сериале, у нас постоянно кто-то косячит и нам приходится над этим смеяться. Мы 12 лет вместе и конфликты, которые могут проходить на постоянной почве, у нас вообще уже исключены. Конечно, где-то мы ругались, где-то мы обижались друг на друга, но, в целом, ничего критичного нет. Мы — семья, а в семье даже если кто-то косякнул, другие закрывают на это глаза.

пресс-служба артиста

Что вам не нравится в профессии актера, а что, наоборот, вдохновляет?

Я — трудоголик. Мне не нравится, когда одна смена с утра, другая вечером, а между ними большое время ожидания, но нельзя позаниматься своими делами, потому что кто-то дёргает, что-то отвлекает, кто-то хочет сфотографироваться. Мне всегда лучше, чтобы съёмки были 12-15 часов подряд, чтобы я мог включиться в процесс полностью.

В какой момент вы поняли, что хотите больше заниматься музыкой? С чего начиналось ваше увлечение?

Понял на 3 курсе института, когда играл в КВН, то началось мое бурное увлечение музыкой. Слушая иностранных артистов, я начал читать рэп, хип-хоп.

Пресс-служба артиста

Мало кто знает, но вы написали саундтрек к сериалу «Реальные пацаны». Почему вам захотелось это сделать?

На съемках сериала наш продюсер Антон Зайцев узнал, что я начал читать рэп и попросил меня сделать заглавный трек. Я написал один куплет и припев, и все понеслось. Дальше мы написали ещё 3-4 трека к этому сериалу.

А чему вас научила дочь Ева? Какого главного принципа вы придерживаетесь в воспитании?

Дочь научила меня смотреть всегда позитивно на жизнь, даже если всё очень грустно. Главный принцип — относиться к дочери на равных, по-взрослому, видеть в ней не только ребёнка. Мы всегда общаемся с ней не только как папа и дочь, мы ещё очень большие друзья.

пресс-служба артиста

Помните, когда в последний раз плакали? Что может довести вас до слез?

На самом деле, я очень трогательный парень, могу посмотреть какой-то крутой фильм, и меня это очень сильно растрогает. Плачу всегда, когда меня будит мой менеджмент рано с утра (смеётся). Самое сложное для меня — это рано вставать. Когда меня кто-то будит, то я бурчу и чуть ли не плачу…

Какое самое сильное качество вашей супруги? В чем, как вам кажется, она лучше вас?

Самое сильное качество супруги — это организованность в спорте, она всегда находит минутку-часик побегать, заняться собой. А я так организовать себя пока не могу, работа занимает все время, поэтому в данный момент не получается, хотя спортом нужно заниматься всегда.

Какой самый страшный слух слышали о себе?