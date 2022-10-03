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52 минуты назад

Самбурская и Рудова сравнили себя с Ким Кардашьян и Мэрилин Монро

Газета.Ru

Актрисы Наталья Рудова и Настасья Самбурская сравнили себя с певицей Мэрилин Монро и телезвездой Ким Кардашьян. Соответствующий видеоролик появился в социальной сети звезды сериала "Жизнь по вызову".

Самбурская и Рудова сравнили себя с Кардашьян и Монро
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Знайте, что все у нас хорошо. Мы любим друг друга. Мы подружки, как Мэрилин Монро и Ким Кардашьян", - посмеялись актрисы.

Недавно Самбурская в шутку пожаловалась, что Рудова никогда не пишет ей первой, несмотря на теплые отношения между ними. По словам звезды "Универа", коллега из "принципиальности" никогда не начинает диалог первой.

Девушки встретились и затеяли шуточный спор о том, кто из них отправил первое сообщение, чтобы договориться о встрече.

"Мы общаемся. Просто она никогда мне первая не пишет. Ни мне, ни мужикам. Принципиальная", - посетовала Самбурская.

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