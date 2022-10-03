Актер из "Реальных пацанов" рассказал о самом необычном подарке

Актер и певец Владимир Селиванов (VAVAN) в интервью «Рамблеру» рассказал не только о том, как снимали сделавший его знаменитым сериал «Реальные пацаны», воспитании дочери, увлечении музыкой и сентиментальности, но и поделился впечатлением о самом необычном подарке, который когда-либо он получал.