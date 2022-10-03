Актер из "Реальных пацанов" рассказал о самом необычном подарке

Актер и певец Владимир Селиванов (VAVAN) в интервью «Рамблеру» рассказал не только о том, как снимали сделавший его знаменитым сериал «Реальные пацаны», воспитании дочери, увлечении музыкой и сентиментальности, но и поделился впечатлением о самом необычном подарке, который когда-либо он получал.
По словам актера, самой запоминающейся и необычной вещью, которую ему до сих пор дарили, стал подарок в форме яйца Фаберже, внутри которого находится водка с серебряным напылением. Селиванов отметил, что презент стоит около полумиллиона рублей.
Полное интервью с Владимиром Селивановым читайте здесь.