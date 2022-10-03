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3 часа назад

Актер Владимир Селиванов из "Реальных пацанов" рассказал о самом необычном подарке

Рамблер

Актер и певец Владимир Селиванов (VAVAN) в интервью «Рамблеру» рассказал не только о том, как снимали сделавший его знаменитым сериал «Реальные пацаны», воспитании дочери, увлечении музыкой и сентиментальности, но и поделился впечатлением о самом необычном подарке, который когда-либо он получал.

Актер из "Реальных пацанов" рассказал о самом необычном подарке
Фото: Кадр из сериала "Реальные пацаны"Кадр из сериала "Реальные пацаны"

По словам актера, самой запоминающейся и необычной вещью, которую ему до сих пор дарили, стал подарок в форме яйца Фаберже, внутри которого находится водка с серебряным напылением. Селиванов отметил, что презент стоит около полумиллиона рублей.

Полное интервью с Владимиром Селивановым читайте здесь.

Звёзды,Владимир Селиванов,
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