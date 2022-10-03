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1 час назад

Анна Седокова обратилась к поклонникам за помощью в борьбе с интоксикацией

Вечерняя Москва

Певица Анна Седокова записала и опубликовала в социальной сети голосовое сообщение о пошатнувшемся здоровье, попросив совета у поклонников, как бороться с отравлением.

Седокова обратилась к поклонникам за помощью
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Я тут так сильно отравилась. Решила после концерта побаловать себя. Думала, поем ночью. И это была, конечно, ошибка. Организм уже отвык есть по ночам, и я его сильно поломала, — рассказала бывшая солистка группы «ВИА Гра» в своем Telegram-канале.

Седокова также поделилась с подписчиками, что испытывает серьезные проблемы со здоровьем, и спросила, какими средствами можно быстро справиться с интоксикацией.

Неравнодушные пользователи ответили в комментариях, перечисляя лекарственные препараты. Нашлись и те, кто посоветовал знаменитости отдохнуть и выпить крепкого чаю.

Звёзды,Анна Седокова,
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