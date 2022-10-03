Седокова обратилась к поклонникам за помощью

Певица Анна Седокова записала и опубликовала в социальной сети голосовое сообщение о пошатнувшемся здоровье, попросив совета у поклонников, как бороться с отравлением.
— Я тут так сильно отравилась. Решила после концерта побаловать себя. Думала, поем ночью. И это была, конечно, ошибка. Организм уже отвык есть по ночам, и я его сильно поломала, — рассказала бывшая солистка группы «ВИА Гра» в своем Telegram-канале.
Седокова также поделилась с подписчиками, что испытывает серьезные проблемы со здоровьем, и спросила, какими средствами можно быстро справиться с интоксикацией.
Неравнодушные пользователи ответили в комментариях, перечисляя лекарственные препараты. Нашлись и те, кто посоветовал знаменитости отдохнуть и выпить крепкого чаю.