Седокова обратилась к поклонникам за помощью

— Я тут так сильно отравилась. Решила после концерта побаловать себя. Думала, поем ночью. И это была, конечно, ошибка. Организм уже отвык есть по ночам, и я его сильно поломала, — рассказала бывшая солистка группы «ВИА Гра» в своем Telegram-канале.