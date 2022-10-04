Бехати Принслу поддержала Адама Левина после скандала с изменой

Беременную Бехати Принслу заметили за кулисами шоу Адама Левина и его группы Maroon 5 в Лас-Вегасе в субботу вечером. А ведь многие были уверены, что после обвинений в измене она не сможет простить супрга. Этот концерт стал первым публичным выступлением Левина с тех пор, как его обвинили в романах на стороне и отправке кокетливых сообщений разным женщинам в директ. 43-летний Левин вышел на сцену MGM Grand Hotel в минувшие выходные в рамках благотворительного гала-концерта Шакила О'Нила, на котором присутствовали такие звезды, как Роб Гронковски, Камилла Костек, Логан Пол и Флейвор Флав. О'Нил публично поддержал певца, выступая на мероприятии.

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«Адам — мой друг с давних времен. Я всегда говорю себе: ты знаешь, я не могу быть лицемером. Так вот, я не был величайшим мужем в мире, так что то, что у меня сейчас большая платформа для высказываний, не даёт мне права унижать других людей. Он замечательный, он делает многое для детей, он всегда был таким. Я рад за него. И я желаю ему удачи», — объяснил легенда НБА.

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50-летний бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» ссылался на недавние заявления модели Самнер Стро, которая наряду с несколькими другими женщинами обвинила Левина во флирте с ними. Певец якобы рассылал им двусмысленные сообщения в директ. В видео, опубликованном на TikTok, Стро утверждала, что у неё роман с женатым музыкантом, который длился около года. При этом у Адама подрастают две дочери, 4 и 5 лет, а супруга Бехати Принслу сейчас беременна третьим ребёнком. Позже Левин признался в отправке неуместных сообщений и сказал, что он «перешёл черту», однако отрицал, что у него когда-либо был роман.

«Обо мне много говорят, и я хочу прояснить ситуацию. Я не был дальновидным, разговаривая с кем-либо, кроме моей жены, в какой-либо кокетливой манере. У меня не было романа, тем не менее, я переступил черту в этот период моей жизни. В некоторых случаях это становилось неуместным. Я обратил на это внимание и предприняла активные шаги, чтобы исправить это вместе со своей семьёй», — объяснил солист группы Maroon 5.

Адам Левин, 2015

Несмотря на негативную реакцию ообщества, Левин и Принслу, кажется, решили публично поддержать друг друга. Сразу после скандала ангел Victoria's Secret несколько раз фотографировалась со своим мужем, держа его за руку, и даже сделала тонкий намёк, надев рубашку с надписью «Люблю».

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