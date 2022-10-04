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2 часа назад

Супермодель Наталью Водянову заподозрили в шестой беременности

Слово и Дело

Российская супермодель Наталья Водянова возможно беременна в шестой раз. Такая информация появилась в зарубежных СМИ.

Супермодель Водянову заподозрили в шестой беременности
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Стоит отметить, что частая гостья показов Недели моды в Париже, в этот сезон посетила ни одно мероприятие. Кроме того, последний раз модель видели на публике 8 июня.

«Говорят, Наталья Водянова беременна. Шестой малыш должен родиться зимой. Модель впервые пропустила Неделю моды в Париже из-за плохого самочувствия», — написали журналисты Telegram-канала «НеМалахов СЛИВки».

Ранее Ксения Собчак поддержала Наталью Водянову. Известно, что журналистка раскритиковала украинцев за то, что те остались недовольны сотрудничеством компании Zara с российской супермоделью.

Звёзды,Ксения Собчак,Наталья Водянова,
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