Супермодель Водянову заподозрили в шестой беременности

Российская супермодель Наталья Водянова возможно беременна в шестой раз. Такая информация появилась в зарубежных СМИ.

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Стоит отметить, что частая гостья показов Недели моды в Париже, в этот сезон посетила ни одно мероприятие. Кроме того, последний раз модель видели на публике 8 июня.

«Говорят, Наталья Водянова беременна. Шестой малыш должен родиться зимой. Модель впервые пропустила Неделю моды в Париже из-за плохого самочувствия», — написали журналисты Telegram-канала «НеМалахов СЛИВки».