Супермодель Водянову заподозрили в шестой беременности

Российская супермодель Наталья Водянова возможно беременна в шестой раз. Такая информация появилась в зарубежных СМИ.
Стоит отметить, что частая гостья показов Недели моды в Париже, в этот сезон посетила ни одно мероприятие. Кроме того, последний раз модель видели на публике 8 июня.
«Говорят, Наталья Водянова беременна. Шестой малыш должен родиться зимой. Модель впервые пропустила Неделю моды в Париже из-за плохого самочувствия», — написали журналисты Telegram-канала «НеМалахов СЛИВки».
Ранее Ксения Собчак поддержала Наталью Водянову. Известно, что журналистка раскритиковала украинцев за то, что те остались недовольны сотрудничеством компании Zara с российской супермоделью.