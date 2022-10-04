Звезды, простившие супругам измену

Эти знаменитости смогли сохранить отношения, несмотря на неверность партнера

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Неверность — одна из самых распространенных причин развода, ведь простить измену невероятно сложно. Но некоторые все же решают сохранить семью и дать отношениям еще один шанс. О такой истории в своей жизни недавно рассказала певица Нюша: в интервью она призналась, что во время второй беременности столкнулась с изменой. Подробностей Нюша не раскрывала, но поклонники поняли, что муж артистки Игорь Сивов не смог справиться с искушением. Звезда смогла простить супруга и уверена, что парам стоит разбираться в ситуации, а не подавать заявление на развод.

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Не менее громкая история произошла с Наташей Королевой: о неверности ее мужа Сергея Глушко стало известно миллионам поклонников пары. Долгое время знаменитость не комментировала ситуацию, но позже в откровенном интервью рассказала, что была шокирована, узнав об измене Тарзана. Однако поняла, что не готова расставаться с любимым человеком и рушить отношения, которые длятся почти двадцать лет из-за одного проступка.

«Она знает, как я ее люблю, она это чувствует. И она меня очень любит, поэтому и простила», — подытожил Тарзан.

В отличие от Сергея, которого все считали идеальным семьянином, Джигана публика давно подозревала в неверности жене. Но Оксана Самойлова на все сплетни отвечала, что уверена в муже и не видит причин сомневаться в его честности. Тайное стало явным в США, когда блогер родила четвертого ребенка. Оксана признавалась, что измена Дениса стала для нее шоком, она долго не могла поверить в происходящее.

«Я просто жила и верила ему, он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи, клялся, что любит только меня и никогда не изменял. Столько всего говорил, и я верила, потому что я не способна на такие обманы, потому что я добрая и наивная. Потому что я не понимаю, как можно так поступать!» — плакала девушка.

Но через некоторое время неверного мужа Самойлова простила и дала ему еще один шанс, теперь Джиган доказывает жене, что изменился и готов быть верным мужем.

Иногда поддаются соблазну не только мужчины, но и женщины: так, в 2015 году в СМИ появились снимки, на которых Нонна Гришаева запечатлена во время страстного поцелуя с коллегой по съемочной площадке. Неизвестно, как муж актрисы отреагировал на это, но их брак смог преодолеть испытание. Супруги счастливы вместе и об измене Нонны не вспоминают.

Еще одна неверная жена — Оксана Домнина. Во время участия в «Ледниковом периоде» фигуристка увлеклась актером Владимиром Яглычем, ради него она оборвала отношения с Романом Костомаровым, от которого за несколько лет до этого родила дочь Настю. Казалось, пара рассталась навсегда, но через полгода спортсмены помирились и отправились в загс, чтобы официально стать мужем и женой. Теперь супруги воспитывают двоих детей и подчеркивают, что, пройдя испытание, стали лишь ближе друг к другу.