Ким Кардашьян в ярости из-за выходки Канье Уэста

Ким Кардашьян была в ярости, когда увидела фото Канье Уэста и Кэндис Оуэнс в свитшотах с надписями «Жизни белых важны». Об этом сообщает Hollywood Life.

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Накануне вечером рэп-исполнитель и дизайнер Канье Уэст устроил неожиданный показ девятой коллекции своей марки Yeezy на Неделе моды в Париже. На шоу Йе появился в свитшоте с надписью «White lives matter» и выступил с заявлением, которое транслировалось на нескольких онлайн-платформах. По словам инсайдеров издания, Ким Кардашьян была в бешенстве из-за высказываний бывшего супруга.

«Ким знает о том, как Канье поддерживал движение Black Lives Matter, поэтому она не понимает, почему он надел такой свитшот. Но она знает, что Канье любит разжигать скандалы, поэтому даже не собирается в этом всем участвовать», — сообщил источник HollywoodLife.

Инсайдер добавил, что Ким также расстроилась из-за того, что бывший муж пригласил на шоу политическую активистку и автора подкаста Daily Wire Кэндис Оуэнс, которая ранее активно критиковала семью Кардашьян-Дженнер.

«Ким было противно видеть то, что их общее фото завирусилось в сети», — отметил он.