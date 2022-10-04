Поклонников Тодоренко удивила ее фигура после родов

Блогер и телеведущая Регина Тодоренко рассказывает на странице в одной из популярных социальных сетей о своем восстановлении после родов. Недавно звезда опубликовала фотографию в домашней одежде, продемонстрировав фигуру.

На снимке Регина предстала в спортивном темном топе и трикотажных брюках, без укладки и макияжа. На руках звезда держит младшего сына Мирослава.

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“Ой, мааам...реальность после рабочего дня”, — подписала фотографию Тодоренко.

Регина всего через месяц после рождения сына вернулась к работе на телевидении. Блогер не скрывает, что иногда ей приходится малыша приходится брать на съемки с собой, поскольку Тодоренко решила не отказываться от кормления грудью.