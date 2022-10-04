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2 часа назад

Регина Тодоренко продемонстрировала фигуру после родов

Мира Маркина

Блогер и телеведущая Регина Тодоренко рассказывает на странице в одной из популярных социальных сетей о своем восстановлении после родов. Недавно звезда опубликовала фотографию в домашней одежде, продемонстрировав фигуру.

Поклонников Тодоренко удивила ее фигура после родов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На снимке Регина предстала в спортивном темном топе и трикотажных брюках, без укладки и макияжа. На руках звезда держит младшего сына Мирослава.

Соцсети

“Ой, мааам...реальность после рабочего дня”, — подписала фотографию Тодоренко.

Регина всего через месяц после рождения сына вернулась к работе на телевидении. Блогер не скрывает, что иногда ей приходится малыша приходится брать на съемки с собой, поскольку Тодоренко решила не отказываться от кормления грудью.

Ранее мы писали о том, сколько потратили на “заграничные роды” Регина Тодоренко и Мария Шарапова.

Звёзды,Регина Тодоренко,Мария Шарапова,
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