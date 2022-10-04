Звездные пары, где женщина гораздо старше

Анна Седокова, Лера Кудрявцева и другие звездные женщины, которые выбрали себе возлюбленных значительно младше их самих. О том, в каких знаменитых парах разница в возрасте достигает 10 лет и больше — в материале “Рамблера”.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров

Разница в возрасте у этой звездной пары составляет 16 лет. Они познакомились в 2013 году в ресторане. Хоккеист рассказывал, что заметил красивую девушку и решил познакомиться. Спустя месяц они начали встречаться и в том же году поженились. Сначала поклонники не верили в искренность отношений из-за большой разницы в возрасте и быстрой свадьбы, но супруги живут вместе уже девять лет. В 2018 году у них родилась дочь Мария.

Периодически появляются слухи о том, что звездная пара распалась, но Кудрявцева их опровергает. В последний раз о разводе заговорили из-за того, что Макаров не пришел на день рождения дочери, а телеведущая сняла обручальное кольцо. Однако и эти слухи звезды опровергли.

Анна Седокова и Янис Тимма

Певица часто выбирала себе возлюбленных, которые были значительно младше ее. Так произошло и с последним избранником Янисом Тиммой. Мужчина оказался моложе звезды на десять лет, и его не смутило наличие у Седоковой троих детей. Они познакомились на открытии одного из московских баров, где певица привлекла внимание баскетболиста. Она призналась, что сначала показывала, что она не заинтересована в нем, но потом согласилась на поход в кино. Тогда между парой и вспыхнули чувства.

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