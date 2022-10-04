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3 часа назад

Скандальное интервью довело Опру Уинфри до суда

Мира Маркина

Скандальное интервью Опры Уинфри с Меган Маркл и принцем Гарри до сих пор не дает многим покоя: так, в начале марта 2022 года Саманта Маркл подала в суд на герцогиню Сассекскую. Все из-за того, что якобы в интервью с журналисткой супруга принца Гарри заявила, что была единственным ребенком. В конце июня адвокаты Меган отреагировали на иск ее сводной сестры, заявив, что «жалоба Саманты не имеет места ни в этом, ни в каком-либо другом суде». Однако этим дело не закончилось: на днях газета The Sun сообщила, что Опру Уинфри могут заставить дать показания в США. Что известно об этом деле, читайте в материале «Рамблера».

Скандальное интервью довело Опру Уинфри до суда
Фото: Legion-mediaLegion-media

По данным издания TMZ, Саманта Маркл обвиняет Меган в клевете. По ее словам, все то, что ее сестра вместе с принцем Гарри говорили Опре, «абсолютная ложь». Женщина уверена, что герцогиня Сассекская врет для того, чтобы укрепить за собой «статус жертвы». В иске Саманта также утверждает, что Меган соврала, когда сказала, что росла в нищете. «Отец платил за лучшие элитные и дорогие школы, в которые она ходила», — отрезала сестра актрисы в заявлении.

Что же касается Опры Уинфри: сейчас журналистка находится в числе 19 свидетелей по делу сестер Маркл, которые должны будут допрошены в суде. Также Саманта хочет привлечь и принца Гарри к разбирательствам, но юридические источники сообщают, что это маловероятно. Что же, с нетерпением ждем развития событий и новых королевских разоблачений.

К слову, летом в британской прессе появилась информация, что Опра собирается снять еще один выпуск с Меган Маркл и принцем Гарри.

Звёзды,принц Гарри,
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