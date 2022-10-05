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1 час назад

Том Брэди и Жизель Бюндхен могут развестись после 13 лет брака

Sports.ru

В конце прошлого сезона Брэди объявил о завершении карьеры, он собирался посвятить себя семье. Однако весной заявил, что вернется в спорт. По информации СМИ, это решение Брэди стало причиной конфликта в семье.

Том Брэди и Жизель Бюндхен могут развестись после 13 лет брака
Фото: Sports.ruSports.ru

Как сообщает People, Бюндхен уже наняла адвоката по бракоразводным процессам.

«Она была так рада, когда он объявил об уходе из спорта, и была совсем не в восторге, когда вернулся. У них трудный период. Но я знаю, что они пытаются – по крайней мере, он пытается – разобраться с этим и все наладить», – сказал источник.

Брэди и Бюндхен женаты с февраля 2009-го, до свадьбы они встречались два года. У пары двое детей — сын Бенджамин Рейн и дочь Вивиан Лейк.

Звёзды,Том Брэди,Жизель Бюндхен,
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