Елена Летучая рассказала, как муж поставил ее на место

«Когда я с ним повстречалась, мой муж очень быстро поставил меня на место. Он мне сразу же показал свою силу (в положительном ключе). Он сразу сказал: "Не нужно этого делать, я сам решу". Не то чтобы он решает, как мне жить. У нас абсолютно дружеские, партнерские отношения, но ощущение силы должно быть», — заключила Летучая в своем Telegram-канале.