Елена Летучая рассказала, как муж поставил ее на место

Звезда проекта «Ревизорро» Елена Летучая вспомнила, как однажды супруг адвокат Юрий Анашенков поставил ее на место.
Стоит отметить, что супружеская пара живет в счастливом браке более шести лет. Причиной этому послужил, как отметила телеведущая, тот случай, когда Анашенков попросил ее «слезть с коня» и принести ему чай.
«Когда я с ним повстречалась, мой муж очень быстро поставил меня на место. Он мне сразу же показал свою силу (в положительном ключе). Он сразу сказал: "Не нужно этого делать, я сам решу". Не то чтобы он решает, как мне жить. У нас абсолютно дружеские, партнерские отношения, но ощущение силы должно быть», — заключила Летучая в своем Telegram-канале.
Летучая объяснила, что именно тогда поняла, как хорошо быть слабой женщиной. Она заявила, что в браке со своим нынешним супругом большинство проблем за нее решает именно он.