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1 час назад

Елена Летучая рассказала, как однажды муж поставил ее на место

Слово и Дело

Звезда проекта «Ревизорро» Елена Летучая вспомнила, как однажды супруг адвокат Юрий Анашенков поставил ее на место.

Елена Летучая рассказала, как муж поставил ее на место
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Стоит отметить, что супружеская пара живет в счастливом браке более шести лет. Причиной этому послужил, как отметила телеведущая, тот случай, когда Анашенков попросил ее «слезть с коня» и принести ему чай.

«Когда я с ним повстречалась, мой муж очень быстро поставил меня на место. Он мне сразу же показал свою силу (в положительном ключе). Он сразу сказал: "Не нужно этого делать, я сам решу". Не то чтобы он решает, как мне жить. У нас абсолютно дружеские, партнерские отношения, но ощущение силы должно быть», — заключила Летучая в своем Telegram-канале.

Летучая объяснила, что именно тогда поняла, как хорошо быть слабой женщиной. Она заявила, что в браке со своим нынешним супругом большинство проблем за нее решает именно он.

Звёзды,Юрий Анашенков,Елена Летучая,
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