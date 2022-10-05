Фанаты удивились моложавой внешности 53-летней Гвен Стефани

Фанаты удивились моложавой внешности 53-летней американской певицы, продюсера и наставника шоу The Voice Гвен Стефани . Соответствующие видеоролик и комментарии появились на странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) ее собственного бренда декоративной косметики GXVE Beauty.

Знаменитость снялась в рекламном ролике в честь своего 53-летия. На видео артистка позировала в полупрозрачном платье, украшенном множеством аппликаций в виде красных роз. Кроме того, в ролике показаны кадры, на которых Стефани запечатлена в гримерных комнатах и на концертах.

Многие поклонники удивились внешнему виду поп-певицы, о чем принялись писать в комментариях под публикацией, которая набрала более 33 тысяч лайков. «Гвен Стефани либо не стареет, либо заморожена», «Пожалуйста, просто дайте мне состариться, как Гвен», «Она выглядит нестареющей», «С днем рождения, королева! Не могу поверить, что тебе 53. Ты выглядишь потрясающе для своего возраста!», «Хотел бы я, чтобы у меня была такая же генетика», — высказывались они.