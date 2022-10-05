Андреасян станет отцом в третий раз

Режиссер Сарик Андреасян станет отцом. Об этом сообщила его девушка Лиза Моряк, которая поделилась фотографиями в своих социальных сетях.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На кадрах видно, как режиссер позирует со своей беременной возлюбленной. В честь объявления беременности была сделана целая фотосессия.

Сам режиссер не стал раскрывать никаких подробностей беременности, но отметил, что чувствует себя счастливым. Андреасян уже воспитывает двоих детей от предыдущего брака. В июне 2022 года состоялась его помолвка с Лизой Моряк.