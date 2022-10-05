Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+12° в 
USD 58.79EUR 56.17
Войти в почту
2 часа назад

Девушка Сарика Андреасяна объявила о беременности

Мария Каткова

Режиссер Сарик Андреасян станет отцом. Об этом сообщила его девушка Лиза Моряк, которая поделилась фотографиями в своих социальных сетях.

Андреасян станет отцом в третий раз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На кадрах видно, как режиссер позирует со своей беременной возлюбленной. В честь объявления беременности была сделана целая фотосессия.

Сам режиссер не стал раскрывать никаких подробностей беременности, но отметил, что чувствует себя счастливым. Андреасян уже воспитывает двоих детей от предыдущего брака. В июне 2022 года состоялась его помолвка с Лизой Моряк.

Ранее сообщалось, что Ольга Орлова рассекретила точный срок беременности.

Звёзды,Сарик Андреасян,Ольга Орлова,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители