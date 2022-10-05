Что известно о разводе Тома Брэди и Жизель Бундхен

Кажется, Жизель Бундхен и Том Брэди находятся на грани разрыва. По крайней мере об этом сообщает западный таблоид Page Six со ссылкой на источники. Портал пишет, что супермодель и футболист уже наняли адвокатов, которые специализируются на бракоразводных процессах.

Разлад в звездной семье произошел, потому что спортсмен уже несколько лет обещает уйти из спорта, но каждый раз откладывает это. Инсайдеры, близкие к паре, утверждают, что Жизель устала от постоянных обещаний. Ей надоело то, что супруг вечно пропадает на тренировках, а она в одиночку воспитывает детей. Именно поэтому, когда Брэди в очередной раз заявил, что продолжит играть в футбол, она устроила скандал и улетела из семейного гнезда в Коста-Рику. Том, в свою очередь, остался во Флориде. Сейчас он ходит на тренировки и занимается воспитанием детей: 15-летнего Джека, 14-летнего Бенджамина, 9-летней Вивиан.