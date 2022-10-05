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2 часа назад

Что известно о разводе Тома Брэди и Жизель Бундхен

Мира Маркина

Кажется, Жизель Бундхен и Том Брэди находятся на грани разрыва. По крайней мере об этом сообщает западный таблоид Page Six со ссылкой на источники. Портал пишет, что супермодель и футболист уже наняли адвокатов, которые специализируются на бракоразводных процессах.

Что известно о разводе Тома Брэди и Жизель Бундхен
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Разлад в звездной семье произошел, потому что спортсмен уже несколько лет обещает уйти из спорта, но каждый раз откладывает это. Инсайдеры, близкие к паре, утверждают, что Жизель устала от постоянных обещаний. Ей надоело то, что супруг вечно пропадает на тренировках, а она в одиночку воспитывает детей. Именно поэтому, когда Брэди в очередной раз заявил, что продолжит играть в футбол, она устроила скандал и улетела из семейного гнезда в Коста-Рику. Том, в свою очередь, остался во Флориде. Сейчас он ходит на тренировки и занимается воспитанием детей: 15-летнего Джека, 14-летнего Бенджамина, 9-летней Вивиан.

Как пишут в СМИ, ссора затянулась: супруги не живут вместе полгода. И, похоже, не собираются сходиться.

«На самом деле я никогда не думал, что этот спор станет для них последним, но, похоже, что так оно и есть. Я не думаю, что сейчас кто-то вернется. У них обоих есть юристы. Они думают над тем, что повлечет за собой развод, кто что получит и какие будут финансы»,

— утверждает источник.

Напомним, Бундхен и Брэди женаты с 2009 года. Они воспитывают общих детей — сына Бенджамина и дочку Вивиан. У спортсмена есть сын Джек от предыдущих отношений.

Звёзды,Том Брэди,Жизель Бундхен,
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