Дети Анджелины Джоли и Бреда Питта: как выглядят и чем занимаются сейчас

Когда-то семья Анджелины Джоли и Брэда Питта казалась идеальной. Красивые, востребованные, высоко оплачиваемые, любящие друг друга и своих детей — весь мир ими восхищался. Но у этой сказки оказался не слишком красивый финал. Звезды Голливуда решили развестись, и процесс этот оказался довольно скандальным. Причем делили актеры не только имущество, но и детей. «Рамблер» рассказывает, сколько у пары детей — биологических и приемных, как они сейчас выглядят и чем занимаются.

Мэддокс Шиван

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Родился в Кабодже в 2001 году. Его биологическая мама умерла, и мальчик оказался в детском приюте. Анджелина Джоли в Камбодже оказалась в 2002 году, она участвовала в съемках фильма «За гранью» о странах третьего мира. Позже она признавалась, то мгновенно ощутила с мальчиком духовную связь, как только его увидела. Актриса усыновила ребенка вместе со своим вторым мужем актером Билли Бобом Торнтоном. Правда ни он, ни даже собственный отец не поддержал Анджелиу Джоли в этом решении. Через год пара развелась, а Джоли оформила единоличную опеку. Брэд Питт принял ребенка как родного, также стал его опекуном и дал свою фамилию.

Правда сейчас Мэддокс хочет отказаться от фамилии приемного отца, так как в этом конфликте полностью на стороне матери, которая, к слову, завещала ему почти все свое имущество. Мэддокс учился в частном университете в Южной Корее и планировал связать свою жизнь с наукой. Но кроме того, успел вместе с матерью принять участие в съемках драмы «Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи».

Захара Марли

Анджелина Джоли и Брэд Питт удочерили малышку Захару в 2005 году. Они забрали девочку из Эфиопии в возрасте шести месяцев. Считалось что ее мать умерла, но много позже выяснилось, что она жива, и была вынуждена оставить ребенка, поскольку ей было не на что кормить и лечить ребенка. О том, что девочке нашли приемных родителей, матери не сообщили. Когда она захотела вернуть дочь сделать это было уже невозможно. Мать девочки обращалась к Джоли с просьбой о встрече, но ответа не получила.

Пока что Захара ищет себя, например, выпустила ювелирную коллекцию, но будет ли это ее будущей профессией, сейчас сказать сложно.

Шайло Нувель

Анджелина Джоли и Брэд Питт познакомились на съемках фильма «Мистер и миссис Смит», в СМИ сразу появились слухи об их романе. Сначала актеры все отрицали, но оказалось, что Анджелина Джоли беременна. Это стало ударом для Дженнифер Энистон, с которой Брэд Питт развелся ради Джоли. В 2006 году родилась девочка, которую назвали Шайло Нувель.

Она стала первым биологическим ребенком Анджелины Джоли и Брэда Питта. Кстати, она была одним из первых голливудских отпрысков, шокировавших публику тем, что чувствуют себя людьми противоположного пола. Одеваться и стричься под мальчика она начала еще в детстве, родители не препятствовали ее выбору. В СМИ писали, что Шайло готовится к смене пола и даже планирует начать гормональную терапию. Джоли поддерживала ребенка, но Питт считал, что такие решения нужно принимать после совершеннолетия. Позже девочка стала появляться на публике в более женственных нарядах.

Пакс Тьен

Он стал третьим ребенком, усыновленным Джоли и Питтом. Он родился в 2003 году во Вьетнаме, а в семью Анджелины Джоли и Брэда Питта попал в 2007 году, когда ему уже было три года.

В 16 лет Пакс начал увлекаться фотографией и интересоваться актерским ремеслом. Кстати он уже работал вместе с мамой над съемками документального фильма о конфликте в Камбодже.

Вивьен Маршелин и Нокс Леон

После рождения двойняшек в 2008 году биологических детей у Анджелины Джоли и Питта стало столько же, сколько и приемных. Малышей назвали Нокс Леон и Вивьен Маршелин. Свои вторые имена они получили в честь мамы Джоли — Маршелин Бертран, которая умерла от рака, и дедушки Брэда Питта — Хэла Нокса Хиллхауса.