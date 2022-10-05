Россияне переживают за беременную Ольгу Орлову

Россияне всегда с беспокойством следят за беременностью звезд. Особенно за теми, кто уже не молод. Сейчас в ожидании ребенка находится певица Ольга Орлова. Она забеременела в 44 года. Она напугала поклонников снимками из больницы. Очевидно, что здоровье подвело звезду. Ей пришлось обратиться за помощью к врачам.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Орлова в своих социальных сетях опубликовала снимки из медучреждения. Многие пришли к выводу, что звезда себя плохо чувствует, и поэтому сдалась в руки медикам. На снимках, которые опубликовала Орлова в Сети, видна только нижняя часть тела звезды. Знаменитости делали процедуру против отеков. Это популярная проблема у беременных женщин. Отечность может спровоцировать гипоксию плода.

Певица также показала свой завтрак в стенах медицинского учреждения. Россияне рады, что артистка заботится о своем здоровье, думает о том, как бы ее беременность благополучно разрешилось. Россияне боятся поздней беременности. Дело в том, что есть мнение, что она может спровоцировать развитие онкологических заболеваний. В качестве негативного примера всегда приводят Жанну Фриске и Анастасию Заворотнюк. Есть мнение, что рождение ребенка стало причиной диагностирования у них глиобластомы. Это смертельное онкологическое заболевание, эффективного лечения от которого пока не нашли.