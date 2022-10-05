В День учителя звезды вспомнили своих любимых наставников

Поздравить педагогов с профессиональным праздником и вспомнить самых любимых из них решили Ваня Дмитриенко, Валерия, Алсу, Люся Чеботина, Burito, Ева Польна, Milana Star и многие другие артисты.

Для добрых слов в День учителя звезды выбрали Детское радио и его юную аудиторию, чтобы напомнить мальчишкам и девчонкам о том, как важны в жизни хорошие наставники. Отлично помнит своих учителей Ваня Дмитриенко, молодой музыкант признался, что их советы уже не раз помогали ему в жизни и помогают до сих пор. «Прекрасно помню Ольгу Викторовну из Красноярска, мой классный руководитель, учительница математики. С великолепной волей, с крутым характером, но прекрасный учитель! Помню Наталью Васильевну, учительницу русского языка, мудрого человека и учителя, с ней мы не так давно виделись — я стараюсь заходить, это школа в Москве. Передаю привет Вере Ивановне, учителю, который ушел со мной из школы в один день — видимо, подумала, что на этом ее миссия заканчивается. Она знала, что всегда права, была серьезной на уроках, но после занятий называла Ванечкой. Я всех поздравляю и желаю побольше хороших учеников, чтобы вас слушали и любили. Долгих лет!», — пожелала Ваня Дмитриенко.

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Гарик Burito поздравил всех своих учителей, но особенно учителя географии, подарившего ему и другим ученикам школы увлечение на всю жизнь — скалолазание. «Мне в жизни с учителями повезло. Отдельный привет — Алексею Николаевичу Лобыгину, нашему учителю географии, который сделал для нас, школьников, очень много, организовав в школе секцию скалолазания и объединив многие души одной целью. С тех еще пор у меня лучшие друзья — те, с кем был в горах. Поэтому отдельное спасибо Алексею Николаевичу!», — поблагодарил Гарик Burito.

Для Валерии особым человеком была учитель биологии и директор школы Татьяна Николаевна Капралова, которая всегда поддерживала стремление учеников к творчеству. Певица благодарна любимой учительнице за свои первые выступления на школьной сцене. «Она поддерживала все наши музыкальные начинания — у нас была аппаратура в школе, она делала все, чтобы мы участвовали в разных конкурсах эстрадных. Так что у меня все началось еще на школьной сцене, я ей очень благодарна за мои первые шаги. Она потрясающий человек! Я желаю Татьяне Николаевне крепкого здоровья, и чтобы все было хорошо у всех наших учителей, они этого заслуживают!», — заявила Валерия.

Для Люси Чеботиной педагогом, сыгравшим огромную роль в жизни, стала преподавательница музыки в детском саду, Альбина Алексеевна заметила талант у маленькой девочки и стала заниматься с ней вокалом. А Ева Польна особенно благодарна педагогу Александру Купаляну, у которого учится сейчас в Художественном институте имени В. И. Сурикова. «Я человек, который всю жизнь учится. Мне это очень нравится — замечательно приобретать новые знания! Рекомендую это не только детям, но и взрослым», — отметила Ева Польна.