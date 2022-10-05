Почему Борис Моисеев умер в одиночестве

Борис Моисеев скончался в возрасте 68 лет в собственной московской квартире. Что интересно, певец умер в полном одиночестве. При этом минувшим летом он пережил третий инсульт, от последствий которого так и не смог восстановиться. Музыканту нужна была помощь. Тем не менее, он скончался один, его тело обнаружил концертный директор.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Многим интересно, почему у Моисеева не было сиделки. Певица Алсу Копылова в передаче «Звезды сошлись» рассказывала, по какой причине музыкант отказался от помощи по дому. Оказывается, это не его личные решения. Подбором персонала для Моисеева занимался его концертный директор Сергей Горох. Получается, это он сэкономил и не нанял для артиста помощь.

Фанаты не понимают, почему последние часы своей жизни Моисеев был один. Копылова утверждает, что все не так драматично, как кажется. Она также скорбит по Моисееву. Тем не менее, вокалистка утверждает, что певец сам не хотел, чтобы у него была сиделка. Моисеев жил затворником. Человек, который постоянно мелькал бы у него перед глазами, вызывал бы у него лишь негативные эмоции.