Модельер Франка Фенди умерла на 88-м году жизни

Итальянский модельер Франка Фенди, руководившая модным домом Fendi вместе со своими сестрами, скончалась в Риме в возрасте 87 лет. Об этом сообщает газета La Reppublica.

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Дизайнер ушла из жизни в собственном доме.

Франка Фенди была третьей из пяти сестер, ставших у руля основанного их родителями в 1925 году дома Fendi. Сестры Паола, Анна, Франка, Карла, скончавшаяся в 2017 году, и Альдо занялись управлением домом в 50-е годы.

Франке выпало возглавить исторический магазин Fendi в Риме.