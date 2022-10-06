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3 часа назад

Модельер Франка Фенди умерла на 88-м году жизни

Газета.Ru

Итальянский модельер Франка Фенди, руководившая модным домом Fendi вместе со своими сестрами, скончалась в Риме в возрасте 87 лет. Об этом сообщает газета La Reppublica.

Модельер Франка Фенди умерла на 88-м году жизни
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Дизайнер ушла из жизни в собственном доме.

Франка Фенди была третьей из пяти сестер, ставших у руля основанного их родителями в 1925 году дома Fendi. Сестры Паола, Анна, Франка, Карла, скончавшаяся в 2017 году, и Альдо занялись управлением домом в 50-е годы.

Франке выпало возглавить исторический магазин Fendi в Риме.

В 80-е годы благодаря усилиям сестер в сотрудничестве с модельером Карлом Лагерфельдом дом Fendi занял ведущее место в мировой индустрии моды, прославившись своими изделиями из кожи и меха.

Звёзды,Карл Лагерфельд,
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