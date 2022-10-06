Модельер Франка Фенди умерла на 88-м году жизни

Итальянский модельер Франка Фенди, руководившая модным домом Fendi вместе со своими сестрами, скончалась в Риме в возрасте 87 лет. Об этом сообщает газета La Reppublica.
Дизайнер ушла из жизни в собственном доме.
Франка Фенди была третьей из пяти сестер, ставших у руля основанного их родителями в 1925 году дома Fendi. Сестры Паола, Анна, Франка, Карла, скончавшаяся в 2017 году, и Альдо занялись управлением домом в 50-е годы.
Франке выпало возглавить исторический магазин Fendi в Риме.
В 80-е годы благодаря усилиям сестер в сотрудничестве с модельером Карлом Лагерфельдом дом Fendi занял ведущее место в мировой индустрии моды, прославившись своими изделиями из кожи и меха.