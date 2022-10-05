Звезды в День учителя поделились воспоминаниями о школьных годах

Катерина Шпица опубликовала фото, на которых ее первая учительница в годах обнимает маленького сына уже повзрослевшей актрисы:

Фото: unsplash.com unsplash.com

«Я обязана ей не только грамотностью, но и мышлением и любовью к книгам».

Своими воспоминаниями о школьных годах с теплом поделилась Ирина Безрукова:

«Моя первая учительница была просто потрясающая! Добрая, заботливая, отзывчивая. Хочу, чтобы жизнь учителей была как можно комфортнее, легче и благополучнее».

Анастасия Волочкова с благодарностью вспоминает своих педагогов по балетному училищу. А Надежда Бабкина рассказала, почему этот праздник ей особенно дорог:

«День учителя для меня – особый праздник, поскольку моя мама всю жизнь проработала учительницей начальных классов. Необходимо помнить тех, кто свою жизнь без остатка отдал воспитанию детей».

Алексей Ягудин главным учителем своей жизни считает Татьяну Анатольевну Тарасову:

«Спасибо, мой великий и гениальный учитель! С праздником всех педагогов и низкий поклон всем вам за вашу профессию».

Отметим, что среди звезд есть и те, кто может сегодня по праву принимать поздравления, среди них Лариса Долина.

«Наш труд созидателен во все времена и, что еще важнее, во времена непростые», - отметила она, поздравляя коллег.