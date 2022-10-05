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1 час назад

Жена Гуфа станцевала с 4-месячной дочкой

Газета.Ru

Жена рэпера Алексея Долматова (Гуфа) Юлия Королева опубликовала трогательное видео с дочерью Тиной. Роликом модель поделилась в социальных сетях.

Жена Гуфа станцевала с 4-месячной дочкой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Королева станцевала с 4-месячной дочерью под песню «I'm a Believer» американской рок-группы The Monkees.

Королева и Долматов поженились 22 декабря 2021 года. В апреле 2022-го жена Гуфа подтвердила свою беременность, опубликовав фото с округлившимся животом. Модель родила дочь 26 мая.

У Долматова также есть старший сын Сэм от бывшей жены Айзы-Лилуны Ай. Пара развелась в 2013 году.

Звёзды,Гуф,Юлия Королева,
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