Сын Рудковской рассказал, как звездная мама держит себя в форме

Яна Рудковская имеет огромную армию поклонников, которые активно следят за ее личной жизнью. Продюсер часто делится со своими подписчиками снимками еды, но почему-то с годами звезда практически не меняется. Об этом сообщает портал «Московский Комсомолец».

Стало известно, что звезда питается определённым образом и придерживается диеты. О подробностях рациона рассказал сын звёздной мамы Саша.