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1 час назад

Сын Яны Рудковской рассказал о том, как звездная мама держит себя в хорошей форме

Моя Москва.онлайн

Яна Рудковская имеет огромную армию поклонников, которые активно следят за ее личной жизнью. Продюсер часто делится со своими подписчиками снимками еды, но почему-то с годами звезда практически не меняется. Об этом сообщает портал «Московский Комсомолец».

Сын Рудковской рассказал, как звездная мама держит себя в форме
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Стало известно, что звезда питается определённым образом и придерживается диеты. О подробностях рациона рассказал сын звёздной мамы Саша.

Мальчик поделился, что его мама обычно отказывается от рыбы и мяса, а часто ест различные йогурты и кефир. Рудковская добавила, что также ходит в фитнес-зал.

Звёзды,Яна Рудковская,
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