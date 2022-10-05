Сын Рудковской рассказал, как звездная мама держит себя в форме

Яна Рудковская имеет огромную армию поклонников, которые активно следят за ее личной жизнью. Продюсер часто делится со своими подписчиками снимками еды, но почему-то с годами звезда практически не меняется. Об этом сообщает портал «Московский Комсомолец».
Стало известно, что звезда питается определённым образом и придерживается диеты. О подробностях рациона рассказал сын звёздной мамы Саша.
Мальчик поделился, что его мама обычно отказывается от рыбы и мяса, а часто ест различные йогурты и кефир. Рудковская добавила, что также ходит в фитнес-зал.