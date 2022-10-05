48-летняя Хилари Суонк объявила о беременности близнецами

«На меня уже перестали налезать вещи», - пояснила Хилари недавнее решение костюмеров «снять» с её героини, журналистки Эйлин джинсы. «А потом я надела пиджак, которого не было в планах. «И (они) сказали: «Эйлин это не подходит». А я говорю: «О, думаю, это сработает». «Нет, не сработает». «Нет, сработает. И я собираюсь доказать это». А потом они мне: «Ты можешь это сделать как исполнительный продюсер, но выглядит это странно».