48-летняя Хилари Суонк объявила о беременности близнецами

Хилари Суонк вместе с мужем Филипом Шнайдером ожидают рождения близнецов. Оскаровская лауреатка поделилась радостной новостью, будучи в гостях у телепрограммы «Good Morning America».
«Это то, чего я ждала долгое время, и мой следующий шаг – это материнство», - рассказала звезда сериала «Аляска Дэйли» (с 2022 г.). «Это не один ребёнок, а двое. Не могу в это поверить».
По словам Суонк, её коллеги по телепроекту ни о чём не догадывались.
«На меня уже перестали налезать вещи», - пояснила Хилари недавнее решение костюмеров «снять» с её героини, журналистки Эйлин джинсы. «А потом я надела пиджак, которого не было в планах. «И (они) сказали: «Эйлин это не подходит». А я говорю: «О, думаю, это сработает». «Нет, не сработает». «Нет, сработает. И я собираюсь доказать это». А потом они мне: «Ты можешь это сделать как исполнительный продюсер, но выглядит это странно».
Актриса добавила, что с нетерпением ждёт наступления следующего этапа в их совместной со Шнайдером жизни, за которого она вышла замуж в 2018-м году.
«Это такая благодать. Это абсолютное чудо, и это невероятно», - отметила Суонк.