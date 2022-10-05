Дибров высказался о половом воспитании трех сыновей

Телеведущий предпочитает консервативный подход в данном вопросе.

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Телеведущий Дмитрий Дибров высказался о подходе к воспитанию трех младших детей. В настоящее время сыновьям журналиста от 7 до 12 лет, и знаменитый отец считает, что младшие члены семьи якобы ничего не знают о половом воспитании, так как некоторые реалии держат подальше от них.

Дибров дал понять, что следует примеру своих родителей. Он помнит, как мать закрывала ему глаза рукой, когда на экране показывали поцелуй. И теперь ведущий поступает похожим образом – перематывает пикантную сцену. Шоумен не показывает детям сериал «Дом драконов» из-за обилия подобных эпизодов.

«Мы отсталые», - сказал Дибров корреспондентам телешоу «Ты не поверишь!».